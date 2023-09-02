Димитриос Аграванис продолжит карьеру в «Бреогане»
Димитриос Аграванис (28 лет, 208 см) договорился о подписании контракта с испанским «Бреоганом», сообщает Encestando.
Греческий форвард завершил прошлый сезон в «Панатинаикосе», набирая 8,2 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.
Аграванис неожиданно покинул сборную Греции во время подготовки к чемпионату мира, сославшись на личные причины. Позже игрок резко отреагировал на слова главного тренера сборной Димитриса Итудиса о том, что в команде нет конфликта и игроки сами принимают решение о выступлении за сборную. «Хватит врать, расскажи о своих проклятиях на сербском», – написал Аграванис.
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