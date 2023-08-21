Дэррен Коллисон: «Чет Холмгрен со временем может получить приз лучшему по игре в защите»

Бывший игрок НБА Дэррен Коллисон считает, что центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен способен выйти на уровень одного из лучших специалистов лиги по игре в защите.

« здорово себя проявит. Если он со своими габаритами поднимет уровень игры «Тандер» в защите, то со временем может получить приз «Мистер замок».

Чету еще надо будет работать над этим, но у него есть возможность стать одним из лучших в НБА по защите», – заявил Коллисон.

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