Лука Вильдоса, скорее всего, пропустит решающий матч против Багамских островов из-за травмы

Теги травмы Панатинаикос сборная Аргентины Лука Вильдоса предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Защитник «Панатинаикоса» и сборной Аргентины Лука Вильдоса почувствовал дискомфорт на первых минутах матча предварительной квалификации к Олимпиаде-2024 против Чили (87:79).

У Вильдосы произошел спазм в левой ноге, и он был вынужден наблюдать за матчем со скамейки запасных.

Сообщается, что его участие в решающей встрече с Багамскими островами «маловероятно».

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