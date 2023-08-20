Лука Вильдоса, скорее всего, пропустит решающий матч против Багамских островов из-за травмы

Защитник « » и сборной Аргентины Лука Вильдоса почувствовал дискомфорт на первых минутах матча предварительной квалификации к Олимпиаде-2024 против Чили (87:79).

У Вильдосы произошел спазм в левой ноге, и он был вынужден наблюдать за матчем со скамейки запасных.

Сообщается, что его участие в решающей встрече с Багамскими островами «маловероятно».

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