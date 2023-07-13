Станислав Еремин: «Нужно продолжать контакты с МОК, но нельзя унижаться»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин заявил, что нужно продолжать поддерживать контакты с , но ни в коем случае нельзя унижаться.

«Я еще раньше сказал, что весь этот процесс и изоляция надолго. И какие‑то подачки, какие‑то их телодвижения в нашу сторону только подчеркивают, что это будет идти долго. И в этой ситуации нужно держать свое лицо, иметь уважение к себе, нашему спорту, нашему баскетболу, и в то же время контакты с МОК нужно продолжать, потому что все равно мы должны возвращаться.

Но надо констатировать, что эта ситуация будет продолжаться долго. Тем не менее унижаться ни в коем случае нельзя. Тут выходит, что мы не поедем на Игры, или же кинут нам кость в виде того, чтобы приняли участие под нейтральным флагом. И все это говорит об их желании унизить нас», — сказал Еремин.

МОК будет рассылать приглашения на Олимпийские игры в Париже всем национальным комитетам 26 июля. В четверг МОК объявил, что национальный олимпийский комитет России не получит приглашение в установленную дату.

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