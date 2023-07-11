«Миннесота» и Никил Александер-Уокер официально продлили контракт

Атакующий защитник (24 года, 198 см) официально продлил соглашение с «Миннесотой».

Александер-Уокер стал игроком «Тимбервулвз» в результате трехстороннего февральского обмена с участием Расселла Уэстбрука.

В 23 матчах за команду защитник набирал в среднем 5,9 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи.

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