«Миннесота» и Джейлен Кларк договорились о подписании двустороннего контракта

Теги переходы Миннесота НБА университет Калифорнии, Лос-Анджелес Баскетбол

«Миннесота» заключила двустороннее соглашение с выбранным под 53-м номером драфта-2023 Джейленом Кларком (21 год, 196 см).

Об этом информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Из-за травмы ахилла, которую он получил 4 марта, Кларк не смог принять участие в драфт-комбайне и индивидуальных тренировках, вследствие чего был выбран лишь в конце второго раунда.

Ожидается, что форвард вернется в строй не раньше января 2024 года.

Кларк набирал в среднем 13 очков, 6,1 подбора и 2,3 перехвата в 30 матчах за UCLA, лидируя в конференции Pac-12 по перехватам за игру, защитному рейтингу, защитному плюс/минус и общему плюс/минус.

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