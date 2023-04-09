Торин Принс потерял 5 килограммов веса за время болезни

Теги Миннесота НБА Торин Принс Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Торин Принс потерял 5 килограммов веса за время болезни, массово распространившейся в команде.

«Я пытаюсь восстановиться. Принимаю витамины, работаю и пытаюсь вылечиться до такой степени, чтобы восполнить часть потерянного веса и как можно быстрее подготовиться к плей-офф», – приводит слова баскетболиста журналист Крис Хайн.

29-летний форвард в текущем сезоне набирает в среднем 9 очков при 38% реализации из-за дуги.

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