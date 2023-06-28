НБА объявила о подписании нового коллективного соглашения

и профсоюз игроков объявили о подписании окончательного подробного варианта нового коллективного соглашения.

Условия нового коллективного соглашения ранее были отражены в сокращенном меморандуме о соглашении.

7-летнее коллективное соглашение вступит в силу 1 июля 2023 года и будет действовать до конца сезона-2029/30.

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