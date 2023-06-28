НБА объявила о подписании нового коллективного соглашения

Теги НБА Баскетбол

НБА и профсоюз игроков объявили о подписании окончательного подробного варианта нового коллективного соглашения.

Условия нового коллективного соглашения ранее были отражены в сокращенном меморандуме о соглашении.

7-летнее коллективное соглашение вступит в силу 1 июля 2023 года и будет действовать до конца сезона-2029/30.

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4 комментария

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AllanHouston
Если кому интересно, полный текст - https://imgix.cosmicjs.com/25da5eb0-15eb-11ee-b5b3-fbd321202bdf-Final-2023-NBA-Collective-Bargaining-Agreement-6-28-23.pdf
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Aleksey001
Ответ AllanHouston
Если кому интересно, полный текст - https://imgix.cosmicjs.com/25da5eb0-15eb-11ee-b5b3-fbd321202bdf-Final-2023-NBA-Collective-Bargaining-Agreement-6-28-23.pdf
Интересно, и прочесть могу, но лучше подожду расшифровку от Гуру Платёжек :)
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gangstarr
Ответ NickG
талмуд, конечно, интересен и при детальных вопросах будет здорово к нему обратиться.) а если тезисно- что главное изменилось?
Ввели еще один потолок, супер жесткий или что-то вроде этого, а так сам бы прочитал разжеванное от Ромы)
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NickG
Ответ AllanHouston
Если кому интересно, полный текст - https://imgix.cosmicjs.com/25da5eb0-15eb-11ee-b5b3-fbd321202bdf-Final-2023-NBA-Collective-Bargaining-Agreement-6-28-23.pdf
талмуд, конечно, интересен и при детальных вопросах будет здорово к нему обратиться.)
а если тезисно- что главное изменилось?
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