Уэйн Селден продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Теги переходы чемпионат Пуэрто-Рико Уэйн Селден Маниса Баскетбол

Защитник Уэйн Селден (28 лет, 196 см) перешел в пуэрториканский клуб «Гигантес де Каролина».

Последним клубом экс-игрока НБА была турецкая «Маниса», в составе которой он набирал 19,7 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

В НБА Уэйн играл за «Новый Орлеан», «Мемфис», «Чикаго» и «Нью-Йорк».

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – это триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кун-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий