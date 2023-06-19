Уэйн Селден продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Защитник Уэйн Селден (28 лет, 196 см) перешел в пуэрториканский клуб «Гигантес де Каролина».

Последним клубом экс-игрока НБА была турецкая «Маниса», в составе которой он набирал 19,7 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

В НБА Уэйн играл за «Новый Орлеан», «Мемфис», «Чикаго» и «Нью-Йорк».

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