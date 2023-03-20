Йонас Валанчюнас: «У Шенгюна светлое будущее»

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчунас высоко отозвался о 20-летнем баскетболисте «Рокетс» .

«У него светлое будущее. Алперен талантлив. Если он продолжит выкладываться и делать свою работу, то будет хорош, это точно. Мы толкались под кольцом, и он не отступал – мне это нравится», – рассказал Йонас в послематчевом интервью.

«Пеликанс» в матче с « » (117:107) добыли 34-ю победу в сезоне. Команда находится в одном матче от зоны плей-ин.

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