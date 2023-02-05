Йонас Валанчюнас получил травму колена в матче с «Лейкерс»
Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас получил травму правого колена в матче с «Лейкерс» (131:126).
Валанчюнас досрочно покинул площадку и пройдет МРТ-обследование.
После матча Валанчюнас находился в зале для общения с журналистами и шутил с одноклубниками.
Литовец в субботу за 24 минуты успел набрать 18 очков, 14 подборов и 5 передач.
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