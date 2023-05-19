Хоумсли и Томпкинс покинули «Зенит» («Матч ТВ»)
Защитник Калеб Хоумсли и форвард Трей Томпкинс покинули «Зенит».
Как сообщает «Матч ТВ», клуб принял решение не продлевать контракты с игроками.
Баскетболисты перешли в «Зенит» прошлым летом.
26‑летний Хоумсли провел за команду 53 матча в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 11,5 очка, 2,9 подбора.
Показатели 32‑летнего Томпкинса: 37 матчей со средними показателями 8,8 очка и 4,1 подбора.
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