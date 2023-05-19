Хоумсли и Томпкинс покинули «Зенит» («Матч ТВ»)

Теги Зенит Единая лига ВТБ Трей Томпкинс Калеб Хоумсли Баскетбол

Защитник Калеб Хоумсли и форвард Трей Томпкинс покинули «Зенит».

Как сообщает «Матч ТВ», клуб принял решение не продлевать контракты с игроками.

Баскетболисты перешли в «Зенит» прошлым летом.

26‑летний Хоумсли провел за команду 53 матча в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 11,5 очка, 2,9 подбора.

Показатели 32‑летнего Томпкинса: 37 матчей со средними показателями 8,8 очка и 4,1 подбора.

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2 комментария

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kacnep
Топмкинс плевать, а вот Хоумсли периодически хорош был
+6
-1
+5
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Arturitto
Значит уже нашли игроков посильнее.
+2
-2
0
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