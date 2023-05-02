«Локомотив-Кубань» интересуется Хантером Хэйлом
«Локомотив‑Кубань» проявляет интерес к атакующему защитнику сербского клуба «Борац Чачак» Хантеру Хэйлу (25 лет, 191 см), сообщает итальянский журналист Лука Д’Алессандро.
Хэйл стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона Адриатической лиги. Показатели американца – 22,3 очка, 3,6 подбора и 4,0 передачи в среднем за матч.
«Локомотив‑Кубань» в понедельник обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии плей‑офф Лиги ВТБ (103:100 ОТ, 4-3) и стал первым финалистом турнира.
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