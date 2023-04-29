Болельщик «Лейкерс» во время конкурса потратил почти все время на то, чтобы завести публику

Теги Лейкерс НБА видео болельщики Баскетбол

Болельщик «Лейкерс» во время конкурса в паузе матча с «Мемфисом» потратил почти все время на то, чтобы завести публику.

«Всегда готов», – произнес молодой человек в ответ на вопрос ведущей о своей готовности к конкурсу. 

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1 комментарий

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Алексааандр
по крайней мере он попытался)
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