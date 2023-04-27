Адвокат: «Энтони Эдвардс намерен решительно защищаться от необоснованных обвинений»

Адвокат атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса Харви Стейнберг сделал заявление по поводу обвинений в адрес своего клиента.

«Когда матч закончился, Энтони, покидая площадку, убрал со своего пути стул и поставил его через три шага. Как подтверждает видео инцидента, Энтони ни на кого не замахивался стулом и, конечно же, не собирался никому причинять вред.

Несмотря на эти факты, Департамент полиции Денвера по необъяснимым причинам решил предъявить Энтони обвинение в двух нападениях. Энтони намерен решительно защищаться от этих необоснованных обвинений», – заявил адвокат.

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