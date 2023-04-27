Адвокат: «Энтони Эдвардс намерен решительно защищаться от необоснованных обвинений»

Теги происшествия Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Адвокат атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса Харви Стейнберг сделал заявление по поводу обвинений в адрес своего клиента.

«Когда матч закончился, Энтони, покидая площадку, убрал со своего пути стул и поставил его через три шага. Как подтверждает видео инцидента, Энтони ни на кого не замахивался стулом и, конечно же, не собирался никому причинять вред.

Несмотря на эти факты, Департамент полиции Денвера по необъяснимым причинам решил предъявить Энтони обвинение в двух нападениях. Энтони намерен решительно защищаться от этих необоснованных обвинений», – заявил адвокат.

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6 комментариев

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Райли Карри
лучше звоните солу
+11
0
+11
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sanya_xl
Морэнт избил подростка, угрожал оружием и ему даже не выдвинули обвинений, а тут швырнул стул и уже кипишь. Максимум штраф Эдварсу.
+4
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Кирилл
Я не считаю, что Эдвардс заслуживает какого-то тюремного заключения.

Но адвокат серьезно про «Энтони, покидая площадку, убрал со своего пути стул и поставил его через три шага» ?)

На видео же четко видно:
1. Стул стоял на нормальном месте, которое никак не мешало Эдвардсу пробежать мимо в раздевалку;
2. Эдвардс не «поставил его через три шага», а бросил стул на землю и побежал дальше в раздевалку.
+2
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Александр Спирин
*Адвокат: «Энтони Эдвардс намерен решительно защищаться стулом от необоснованных обвинений»
+1
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Вася Пупкин
всеми подручными средствами
0
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Eskender
Ответ Райли Карри
лучше звоните солу
И Кокорину еще позвонить не забудьте!
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