Баскетболистке-трансгендеру не разрешили играть в женской австралийской лиге

Федерация баскетбола Австралии сообщила баскетболистке-трансгендеру Лекси Роджерс, что она не имеет права играть в женской профессиональной лиге в этом сезоне.

Роджерс собиралась играть за команду «Килсит Кобрас» в женской полупрофессиональной лиге NBL1 South, которая стоит ниже профессиональных лиг NBL и WNBL.

Для оценки дела Роджерс федерация созвала группу экспертов во главе с доктором Питером Харкортом, трехкратной олимпийской чемпионкой Сюзи Баткович и доцентом Дайаной Робинсон.

В заявлении федерации говорится, что соответствие спортсмена-трансгендера требованиям оценивается «индивидуально в каждом конкретном случае с учетом ряда факторов». Сами факторы не уточняются.

К австралийской женской команде по баскетболу может присоединиться спортсменка-трансгендер. Многим это не по душе, но она ответила на критику