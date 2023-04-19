Баскетболистке-трансгендеру не разрешили играть в женской австралийской лиге

Теги чемпионат Австралии сборная Австралии жен Баскетбол

Федерация баскетбола Австралии сообщила баскетболистке-трансгендеру Лекси Роджерс, что она не имеет права играть в женской профессиональной лиге в этом сезоне.

Роджерс собиралась играть за команду «Килсит Кобрас» в женской полупрофессиональной лиге NBL1 South, которая стоит ниже профессиональных лиг NBL и WNBL.

Для оценки дела Роджерс федерация созвала группу экспертов во главе с доктором Питером Харкортом, трехкратной олимпийской чемпионкой Сюзи Баткович и доцентом Дайаной Робинсон.

В заявлении федерации говорится, что соответствие спортсмена-трансгендера требованиям оценивается «индивидуально в каждом конкретном случае с учетом ряда факторов». Сами факторы не уточняются.

К австралийской женской команде по баскетболу может присоединиться спортсменка-трансгендер. Многим это не по душе, но она ответила на критику

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Это мужик. Зачем вы называете его "баскетболистка"?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ципролет
Редакторы спротса ох....ли совсем?! Почему пишите "она", "баскетболистка" если это мужик?!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misunderstood
Как-то это не прогрессивно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CAN_JE
вы пропагандистам не показывайте, у них инфаркт случится от таких новостей
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Чё так?! 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
заключение экспертов: ты не кобра, ты питон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Соколов
Ответ Светлана Менова
Это мужик. Зачем вы называете его "баскетболистка"?
Я бы не стал это называть мужиком. Но в остальном солидарен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий