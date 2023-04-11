Инсайдер Марк Стейн: «Даллас» предложит Кайри Ирвингу контракт на 3-4 года»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в межсезонье получит от руководства клуба предложение о контракте на 3-4 года, сообщает инсайдер Марк Стейн.
31-летний плеймейкер этим летом станет неограниченно свободным агентом.
Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что подписание нового контракта с Ирвингом будет ключевой задачей «Мэверикс» на межсезонье. Затем клуб выйдет на рынок и попытается усилиться.
По словам Стейна, «Даллас» столкнется с серьезными проблемами при формировании состава.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
да ну, а я думал что на Бертанса, Клебера и Макги (а это 33 млн в сумме) будет большой спрос, и Даллас их выгодно обменяет
Может нас дурачат, и откровенно сливаться Даллас начал гораздо раньше?