Инсайдер Марк Стейн: «Даллас» предложит Кайри Ирвингу контракт на 3-4 года»

Теги возможные переходы Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в межсезонье получит от руководства клуба предложение о контракте на 3-4 года, сообщает инсайдер Марк Стейн.

31-летний плеймейкер этим летом станет неограниченно свободным агентом.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что подписание нового контракта с Ирвингом будет ключевой задачей «Мэверикс» на межсезонье. Затем клуб выйдет на рынок и попытается усилиться.

По словам Стейна, «Даллас» столкнется с серьезными проблемами при формировании состава.

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3 комментария

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udod
По словам Стейна, «Даллас» столкнется с серьезными проблемами при формировании состава (с)
да ну, а я думал что на Бертанса, Клебера и Макги (а это 33 млн в сумме) будет большой спрос, и Даллас их выгодно обменяет
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Evgeniy 72
Многое зависит от предложений с рынка, но думаю, что четыре года максималки, с опцией игрока на последний сезон Даллас по любому даст, они уже не могут не дать то, что обещали (но могут обменять по СЭТ). Ну и вообще не вижу Кайри как причину провала Далласа, он на паркете был хорош гораздо чаще, чем плох. Последние две игры могли быть победными вообще при любом составе.
Может нас дурачат, и откровенно сливаться Даллас начал гораздо раньше?
+3
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+3
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udod
да толку с таких новостей, все уже поняли, что предложат, интересна конкретная сумма
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