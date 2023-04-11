В сезоне-22/23 в НБА обновлены несколько рекордов посещаемости

Теги НБА болельщики Баскетбол

По итогам регулярного чемпионата сезона-22/23 НБА обновлены несколько рекордов посещаемости.

Общая посещаемость матчей лиги составила 22 234 502 человека. Предыдущий рекорд НБА – 22 124 559 человек был установлен в сезоне-17/18.

В этом сезоне также побит рекорд по количеству матчей, на которые были проданы все билеты. Предыдущее достижение составляло 760 аншлагов (18/19), в нынешнем розыгрыше таких игр было 791.

В этом сезоне арены НБА были заполнены на рекордно высокие 97%.

По данным НБА, в этом сезоне впервые арены посещали в среднем более 18 000 болельщиков за игру (18 077 человек). Предыдущий рекорд в 17 987 человек был установлен в сезоне-17/18.

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4 комментария

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Djoyin
Здорово смотреть игры, когда там полные трибуны, когда игроки влетают в зрителей, а судьи выпускают от удивления свисток изо рта
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kolyan#15
А как с безопасностью дела?
Есть один вариант беспроигрышный
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dudkinrs82
Пора фан айди вводить
+4
-2
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Иван Кужилин
Поздравляю всех любителей баскетбола, что мы с вами буквально в золотое для НБА время живем!
+1
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