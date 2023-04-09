Тайрон Лю: «Хочу выйти в плей-офф, неважно, какой номер посева»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что его главной целью было вернуться в плей-офф после годичного отсутствия, и номер посева не имеет значения.
«Я просто хочу выйти в плей-офф, неважно, какой номер посева.
Мне просто нужен шанс снова сыграть в плей-офф, потому что в прошлом году мы его упустили. Моя главная цель — сделать все возможное, чтобы выйти в плей-офф», – сказал Лю.
«Клипперс» занимают 5-е место в конференции, но могут опуститься на 7-е. В заключительном матче регулярного чемпионата команда сыграет против «Санз».
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