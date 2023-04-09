Тайрон Лю: «Хочу выйти в плей-офф, неважно, какой номер посева»

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что его главной целью было вернуться в плей-офф после годичного отсутствия, и номер посева не имеет значения.

«Я просто хочу выйти в плей-офф, неважно, какой номер посева.

Мне просто нужен шанс снова сыграть в плей-офф, потому что в прошлом году мы его упустили. Моя главная цель — сделать все возможное, чтобы выйти в плей-офф», – сказал Лю.

«Клипперс» занимают 5-е место в конференции, но могут опуститься на 7-е. В заключительном матче регулярного чемпионата команда сыграет против «Санз».

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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3 комментария

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Super Objectively
Ответ Andraey
Всё верно. В одном матче можно проиграть любому сопернику. Тем более в ПИ слабых соперников не будет.
а как же Лейкерс ?) а ну да ...если ЛАК проиграют то их место займут ЛАЛ ,и тогда и правда слабых команд а ПИ не будет ))
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sanya_xl
Финикс то полюбому даст отдых основным игрокам. Изи победа Клипперс, плов практически гарантирован. Ну а шаманить с выбором соперника, когда можно вообще вылететь в плей-ин, слишком рискованно.
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Andraey
Всё верно. В одном матче можно проиграть любому сопернику. Тем более в ПИ слабых соперников не будет.
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