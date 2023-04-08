Гилберт Аренас: «Пистонс» были первой командой, у которой был собственный частный самолет»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал, почему, по его мнению, « » выиграл два чемпионата подряд в 1989 и 1990 годах.

«Напомню, что «Пистонс» в течение двух лет имели преимущество перед всеми остальными командами.

Мало кто знает, что «Пистонс» были первой командой, у которой был собственный частный самолет.

Они получили частный самолет и тем же летом выиграли чемпионат. У них было намного больше времени на отдых, чем у всех остальных, потому все остальные летали на коммерческих рейсах», – рассказал Аренас.

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