Кевин Гарнетт о Фоксе и Сабонисе: «Новые Стоктон-Мэлоун?»

Теги Кевин Гарнетт Сакраменто НБА Карл Мэлоун Джон Стоктон Домантас Сабонис Де'Аарон Фокс Баскетбол

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт сравнил дуэт Де’Аарона Фокса и Домантаса СабонисаСакраменто») с легендами «Юты» Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном.

«Они новые Стоктон-Мэлоун?

Лучше дуэта нет. Можно было бы назвать Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида, верно? Но это не то», – сказал Гарнетт.

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2 комментария

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MrFrost
Оригинальное сравнение) Пожалуй, их объединяет только то, что они люди и баскетболисты. Я ещё понимал сравнения Буз-Дерон с Почтальон-Стоктон, т к там был свой символизм+ команда и тренер, но тут мои полномочия всё.
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Reader7
Фокс: 20+6 передач+1,3 перехвата на 6 сезон; Сабонис: 15+10 на 7 сезон.
Стоктон: 11,7+10,4 передачи+2,4 перехвата на 6 сезон; Мэлоун: 26+10,9 подбора на 7 сезон.
По средней стате - Фокс лучше Джона только в скоринге, а Мэлоун лучше Домантаса во всем, то есть в целом сакраментовские даже не близко. По лидерству в клубе из топ-3 конфы - да, примерно такое же значение имеют
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