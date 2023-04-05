Кевин Гарнетт о Фоксе и Сабонисе: «Новые Стоктон-Мэлоун?»
Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт сравнил дуэт Де’Аарона Фокса и Домантаса Сабониса («Сакраменто») с легендами «Юты» Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном.
«Они новые Стоктон-Мэлоун?
Лучше дуэта нет. Можно было бы назвать Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида, верно? Но это не то», – сказал Гарнетт.
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Стоктон: 11,7+10,4 передачи+2,4 перехвата на 6 сезон; Мэлоун: 26+10,9 подбора на 7 сезон.
По средней стате - Фокс лучше Джона только в скоринге, а Мэлоун лучше Домантаса во всем, то есть в целом сакраментовские даже не близко. По лидерству в клубе из топ-3 конфы - да, примерно такое же значение имеют