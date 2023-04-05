Кевин Гарнетт о Фоксе и Сабонисе: «Новые Стоктон-Мэлоун?»

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт сравнил дуэт Де’Аарона Фокса и (« ») с легендами «Юты» и .

«Они новые Стоктон-Мэлоун?

Лучше дуэта нет. Можно было бы назвать Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида, верно? Но это не то», – сказал Гарнетт.

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