Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Цибоной»

В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги боснийская «Игокеа» встретится с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 20-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Будучность Черногория – 16-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-7, ФМП Сербия – 13-10, Мега Сербия – 11-11, Студентски Центар Черногория – 10-13, Задар Хорватия – 10-14, Сплит Хорватия – 10-13, Цибона Хорватия – 9-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Борац Чачак Сербия – 6-18, Скопье Северная Македония - 5-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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