Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Газиантеп» – с «Тофашем»
В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Газиантеп» – с «Тофашем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.00, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 2 апреля, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 2 апреля, 18.00, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 20-3, Фенербахче – 18-4, Каршияка – 17-6, Анадолу Эфес – 16-6, Бурсаспор – 13-10, Дарушафака – 11-11, Меркезефенди – 10-13, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 9-14, Петким Спор – 8-14, Тофаш – 8-14, Бешикташ – 7-15, Газиантеп – 7-15, Коньяспор – 6-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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