Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Газиантеп» – с «Тофашем»

В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

« » встретится с «Манисой», «Газиантеп» – с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Газиантеп – Тофаш Дата проведения 2 апреля, 18.00, «Ahmet Cömert Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: – 20-3, Фенербахче – 18-4, – 17-6, Анадолу Эфес – 16-6, – 13-10, Дарушафака – 11-11, Меркезефенди – 10-13, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 9-14, – 8-14, Тофаш – 8-14, – 7-15, – 7-15, – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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