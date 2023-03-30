Кайри Ирвинг вступил в перепалку с болельщиком «Сиксерс»

Разыгрывающий «Далласа» в первой четверти гостевого матча против «Филадельфии» вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков «Сиксерс», сидевшим в первом ряду.

В следующей атаке Ирвинг убежал в быстрый отрыв и забросил лэй-ап с фолом Тайриза Макси. Готовясь к штрафному броску, защитник «Далласа» показал жестом, что ему плевать на болтовню болельщика.

Матч закончился поражением « » – 108:116. Ирвинг набрал 23 очка, 6 подборов и 5 передач.

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