Кайри Ирвинг вступил в перепалку с болельщиком «Сиксерс»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в первой четверти гостевого матча против «Филадельфии» вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков «Сиксерс», сидевшим в первом ряду.
В следующей атаке Ирвинг убежал в быстрый отрыв и забросил лэй-ап с фолом Тайриза Макси. Готовясь к штрафному броску, защитник «Далласа» показал жестом, что ему плевать на болтовню болельщика.
Матч закончился поражением «Далласа» – 108:116. Ирвинг набрал 23 очка, 6 подборов и 5 передач.
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
Вступать в перепалку с каждым, кто решил ему что-то сказать.
Агриться, спорить и тратить энергию на чужих болельщиков ✅
Кайри Ирвинг.