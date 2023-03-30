Кайри Ирвинг вступил в перепалку с болельщиком «Сиксерс»

Теги Даллас Филадельфия НБА видео болельщики Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в первой четверти гостевого матча против «Филадельфии» вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков «Сиксерс», сидевшим в первом ряду.

В следующей атаке Ирвинг убежал в быстрый отрыв и забросил лэй-ап с фолом Тайриза Макси. Готовясь к штрафному броску, защитник «Далласа» показал жестом, что ему плевать на болтовню болельщика.

Матч закончился поражением «Далласа» – 108:116. Ирвинг набрал 23 очка, 6 подборов и 5 передач.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Никогда такого не было, и вот опять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Вот и всё нутро великого мыслителя.
Вступать в перепалку с каждым, кто решил ему что-то сказать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Побеждать в матчах и приносить результат команде ❌

Агриться, спорить и тратить энергию на чужих болельщиков ✅

Кайри Ирвинг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий