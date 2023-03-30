Кайри Ирвинг: «Это уже похоже на полную задницу»

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг после поражения от «Филадельфии» (108:116) признался, что не таких результатов он ожидал от своей новой команды.

«С учетом того, где мы сейчас находимся, и где находятся другие команды, это уже похоже на полную задницу, если честно.

Потому что наш показатель – 37-40, и мы пытаемся бороться за попадание в плей-ин. Думаю, что не этого мы все ожидали.

Не ожидал, что мне придется просить об обмене на этой стадии сезона. Я хотел закончить сезон с «Бруклином», но у меня не было возможности сделать это. Мне пришлось изменить некоторые цели, которые я ставил ранее в этом сезоне, стать более гибким и начать мириться с результатами, независимо от того, выйдем ли мы в плей-офф или нет.

Мне нужно спокойно относиться к тому, где я и кто я, и доверять парням, с которыми я нахожусь в одной раздевалке каждый день. Я благодарен за предоставленную мне возможность. Здесь здорово. И я спокоен.

Все хорошо, не считая поражений, конечно. Нам хотелось бы побеждать в каждом матче», – сказал Ирвинг.

«Мэверикс» проиграли 14 из 20 матчей после перехода Ирвинга в команду.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?