Кайри Ирвинг: «Это уже похоже на полную задницу»

Теги Даллас Филадельфия НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после поражения от «Филадельфии» (108:116) признался, что не таких результатов он ожидал от своей новой команды.

«С учетом того, где мы сейчас находимся, и где находятся другие команды, это уже похоже на полную задницу, если честно.

Потому что наш показатель – 37-40, и мы пытаемся бороться за попадание в плей-ин. Думаю, что не этого мы все ожидали.

Не ожидал, что мне придется просить об обмене на этой стадии сезона. Я хотел закончить сезон с «Бруклином», но у меня не было возможности сделать это. Мне пришлось изменить некоторые цели, которые я ставил ранее в этом сезоне, стать более гибким и начать мириться с результатами, независимо от того, выйдем ли мы в плей-офф или нет.

Мне нужно спокойно относиться к тому, где я и кто я, и доверять парням, с которыми я нахожусь в одной раздевалке каждый день. Я благодарен за предоставленную мне возможность. Здесь здорово. И я спокоен.

Все хорошо, не считая поражений, конечно. Нам хотелось бы побеждать в каждом матче», – сказал Ирвинг.

«Мэверикс» проиграли 14 из 20 матчей после перехода Ирвинга в команду.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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16 комментариев

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armageddon123456
Смысле похоже? Это и есть полная задница, еще один слив и все, в магаз за спинингом
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Dmitry Trepov
Смешно, но ты свободный агент летом, беги отсюда
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dens76
«Мэверикс» проиграли 14 из 20 матчей после перехода Ирвинга в команду.

Ну, это не совсем так), кто новость вставлял?

После перехода официального Кайри, Даллас сыграл - 23 игры: 9 побед и 14 поражений, когда Кайри играл - 17 игр: 7 побед и 10 поражений.

Тоже не в плюс, но нет тех цифр из новости, про 6 побед и 14 поражений), может 6 и 9 перепутали, тогда да)
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Nikita1981
Причём на шарообразную, не плоскую
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bshestyrev@gmail.com
Давай, расчехляй вентилятор)
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MTZ_2022
Вот зачем ты из Бруклина запросил обмен, там же все нормально было, команда шла в лидерах..
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Mat1313
эх, надо было не останавливаться на одном ирвинге, а взять ещё и вестбрука... Могли бы побороться за первый пик драфта!
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Mr.BadGuy
Ответ lopek
Ущемил людей с полными задницами
Между прочим полные задницы иногда бывают весьма красивыми
+5
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Djoyin
- Что вижу, то и пою, - добавил Ирвинг
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lopek
Ущемил людей с полными задницами
+9
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hannibal ante portas
Дончич играет один, тут никто не спасет Даллас. Команды нет
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Sergio19882007
На полную задницу, белую жирную,добавил Кайри)
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Шалфей Ирвинга
Учитывая календарь Мавс, там не факт что в ПИ команда попадет, а ведь недавно были стабильно 5-6 в конфе
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Артем Андреев
Прочитав заголовок, я подумал, что Кайри критикует Дончича.
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Илья Савчук
Нужно было оставаться в бруклине, хотя бы 1 раунд плей-офф отыграл.
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serhio_ramos_
Ладно Филе проиграли,но слить оба матча с Шарлотт
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