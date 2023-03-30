Кайри Ирвинг: «Это уже похоже на полную задницу»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг после поражения от «Филадельфии» (108:116) признался, что не таких результатов он ожидал от своей новой команды.
«С учетом того, где мы сейчас находимся, и где находятся другие команды, это уже похоже на полную задницу, если честно.
Потому что наш показатель – 37-40, и мы пытаемся бороться за попадание в плей-ин. Думаю, что не этого мы все ожидали.
Не ожидал, что мне придется просить об обмене на этой стадии сезона. Я хотел закончить сезон с «Бруклином», но у меня не было возможности сделать это. Мне пришлось изменить некоторые цели, которые я ставил ранее в этом сезоне, стать более гибким и начать мириться с результатами, независимо от того, выйдем ли мы в плей-офф или нет.
Мне нужно спокойно относиться к тому, где я и кто я, и доверять парням, с которыми я нахожусь в одной раздевалке каждый день. Я благодарен за предоставленную мне возможность. Здесь здорово. И я спокоен.
Все хорошо, не считая поражений, конечно. Нам хотелось бы побеждать в каждом матче», – сказал Ирвинг.
«Мэверикс» проиграли 14 из 20 матчей после перехода Ирвинга в команду.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Ну, это не совсем так), кто новость вставлял?
После перехода официального Кайри, Даллас сыграл - 23 игры: 9 побед и 14 поражений, когда Кайри играл - 17 игр: 7 побед и 10 поражений.
Тоже не в плюс, но нет тех цифр из новости, про 6 побед и 14 поражений), может 6 и 9 перепутали, тогда да)