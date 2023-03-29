Хассан Уайтсайд набрал 43 очка и 19 подборов в матче чемпионата Пуэрто-Рико

Теги НБА видео чемпионат Пуэрто-Рико Хассан Уайтсайд Баскетбол

Бывший центровой «Майами» Хассан Уайтсайд набрал 43 очка и сделал 19 подборов в матче чемпионата Пуэрто-Рико.

Американец выступает за клуб «Пиратас Кебрадильяс» вместе с защитником Брэндоном Найтом.

Уайтсайд реализовал 57 процентов бросков с игры, а также сделал 3 передачи и 3 блок-шота.

В прошлом сезоне Уайтсайд выступал за «Юту», набирая 8,2 очка и 7,6 подбора в среднем за матч.

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1 комментарий

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Abdulla
Так выглядит пенсия :(
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