«У них даже больше нет Деррика Роуза». Антуан Уокер считает, что «Никс» не пройдут далеко в плей-офф

Теги Антуан Уокер Нью-Йорк НБА Деррик Роуз Баскетбол

Бывшая звезда НБА Антуан Уокер считает, что «Нью-Йорку» не удастся пройти далеко в плей-офф, поскольку в ротации команды больше нет опытного разыгрывающего Деррика Роуза.

«Не думаю, что у «Никс» есть игроки, чтобы пройти далеко в плей-офф.

У них даже больше нет в ротации Деррика Роуза. В прошлом сезоне он хорошо играл», – сказал Уокер.

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2 комментария

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Эдуард Элверс
Да блин, он вообще смотрит за игрой Никс в этом сезоне? В том году не было к примеру Брансона
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Birdman NBA
Это что то на уровне Перкинса или даже выше.
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