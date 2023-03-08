«У них даже больше нет Деррика Роуза». Антуан Уокер считает, что «Никс» не пройдут далеко в плей-офф
Бывшая звезда НБА Антуан Уокер считает, что «Нью-Йорку» не удастся пройти далеко в плей-офф, поскольку в ротации команды больше нет опытного разыгрывающего Деррика Роуза.
«Не думаю, что у «Никс» есть игроки, чтобы пройти далеко в плей-офф.
У них даже больше нет в ротации Деррика Роуза. В прошлом сезоне он хорошо играл», – сказал Уокер.
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