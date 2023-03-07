Эксперт: «Иммануэл Куикли вряд ли получит продление, подобное тому, что получили Тайлер Хирро или Джордан Пул»
По мнению эксперта ESPN Бобби Маркса, защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли вряд ли получит продление контракта, подобное тому, что ранее подписали Тайлер Хирро (4 года, 130 млн долларов) или Джордан Пул (4 года, 140 млн долларов).
«Он не получит такой контракт. У Куикли меньше работы, чем у тех парней», – сказал Маркс.
Эксперт подсчитал, что разумной сделкой для обеих сторон будет продление контракта на 4 года и 95 миллионов долларов, подобное тому, что «Атланта» дала Де’Андре Хантеру в октябре прошлого года. По словам Маркса, свингмены ценятся больше, чем защитники, такие как 190-сантиметровый Куикли.
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