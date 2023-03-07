Эксперт: «Иммануэл Куикли вряд ли получит продление, подобное тому, что получили Тайлер Хирро или Джордан Пул»

По мнению эксперта ESPN Бобби Маркса, защитник « » вряд ли получит продление контракта, подобное тому, что ранее подписали (4 года, 130 млн долларов) или (4 года, 140 млн долларов).

«Он не получит такой контракт. У Куикли меньше работы, чем у тех парней», – сказал Маркс.

Эксперт подсчитал, что разумной сделкой для обеих сторон будет продление контракта на 4 года и 95 миллионов долларов, подобное тому, что «Атланта» дала Де’Андре Хантеру в октябре прошлого года. По словам Маркса, свингмены ценятся больше, чем защитники, такие как 190-сантиметровый Куикли.

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