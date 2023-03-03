Звездный форвард « » поделился мнением о применяемой в практике распределения нагрузки, когда здоровые игроки пропускают матчи ради отдыха.

«Я начинал карьеру в НБА в команде, которая уделяла много времени работе, усердной работе. У нас были серьезные тренировки, и мне это нравилось, я наслаждался, потому что это помогало мне подготовиться физически и психологически к длинному сезону. Сейчас же команды практически не тренируются, нет серьезных беговых упражнений, это искусство утрачено.

Мне кажется, именно это является причиной того, что в лиге так много травм. Потому что игрок в какой-то момент сильно напрягается, а потом совсем ничего не делает. Раньше было как: игра, тренировка, игра, тренировка, снова тренировка, игра. Ты был готов к нагрузкам. Тогда даже не нужно было никакое распределение нагрузки, ты был готов. Сейчас, когда нам дают отдохнуть во время матчей, они думают, что это помогает нам позаботиться о своем теле, но на самом деле распределение нагрузки больше вредит игрокам, чем помогает, это делает нас слабее», – заявил Джордж.

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