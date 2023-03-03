Пол Джордж: «Распределение нагрузки больше вредит игрокам, чем помогает»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о применяемой в НБА практике распределения нагрузки, когда здоровые игроки пропускают матчи ради отдыха.

«Я начинал карьеру в НБА в команде, которая уделяла много времени работе, усердной работе. У нас были серьезные тренировки, и мне это нравилось, я наслаждался, потому что это помогало мне подготовиться физически и психологически к длинному сезону. Сейчас же команды практически не тренируются, нет серьезных беговых упражнений, это искусство утрачено.

Мне кажется, именно это является причиной того, что в лиге так много травм. Потому что игрок в какой-то момент сильно напрягается, а потом совсем ничего не делает. Раньше было как: игра, тренировка, игра, тренировка, снова тренировка, игра. Ты был готов к нагрузкам. Тогда даже не нужно было никакое распределение нагрузки, ты был готов. Сейчас, когда нам дают отдохнуть во время матчей, они думают, что это помогает нам позаботиться о своем теле, но на самом деле распределение нагрузки больше вредит игрокам, чем помогает, это делает нас слабее», – заявил Джордж.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Ответ ɔculpa
А что, правда что ли сейчас команды практически не тренируются?
Ну и Дюрант примерно на это же жаловался, мол тренируйте меня, я хочу тренироваться!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stinger033
Уколол Кавайчика.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ ɔculpa
А что, правда что ли сейчас команды практически не тренируются?
В лиге например многие мечтают играть у Дока Риверса, потому что там мало тренировок) что кстати правда, а не шутка , вроде Реддик или кто сказал в своем интервью
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
А что, правда что ли сейчас команды практически не тренируются?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий