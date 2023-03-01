Пол Джордж обошел Джейсона Кидда и поднялся на 14-е место по трехочковым в истории НБА

Теги Клипперс Кайл Лаури Миннесота Джейсон Кидд НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж поднялся на 14-е место в истории НБА по количеству трехочковых за карьеру.

В матче против «Миннесоты» (101:108) Джордж реализовал три броска из-за дуги и увеличил свой показатель до 1 990, обойдя Джейсона Кидда (1 988).

На 13-й строчке в списке находится разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури (2 061).

Рекорд по трехочковым в истории НБА принадлежит разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри (3 302).

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий