Максим Григорьев перейдет из «Барнаула» в «Новосибирск»

Защитник Максим Григорьев (32 года, 196 см) покинет «Барнаул» и продолжит карьеру в « ».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Григорьев пришел в «Барнаул» по ходу сезона, его средняя статистика в 15 матчах Суперлиги: 16,2 очка, 3,1 подбора, 2,9 передачи, 1,4 перехвата за 26 минут на площадке.

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