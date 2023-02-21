Максим Григорьев перейдет из «Барнаула» в «Новосибирск»

Теги возможные переходы суперлига Россия Максим Григорьев Новосибирск Баскетбол

Защитник Максим Григорьев (32 года, 196 см) покинет «Барнаул» и продолжит карьеру в «Новосибирске».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Григорьев пришел в «Барнаул» по ходу сезона, его средняя статистика в 15 матчах Суперлиги: 16,2 очка, 3,1 подбора, 2,9 передачи, 1,4 перехвата за 26 минут на площадке.

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2 комментария

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Julius Nwosu
Ответ kaissa
Второй переход из Барнаула - команда все?...
Каждый год так в суперке. Из команд, которые теряют шансы на плей офф, бегут значимые игроки. Чаще всего в другие команды суперлиги, которые прошли в плей офф, но некоторые умудряются и в ВТБ пролезть. Это уж, у кого как агент постарается.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaissa
Второй переход из Барнаула - команда все?...
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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