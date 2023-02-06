Девин Букер вернется завтра в матче против «Нетс»

Главный тренер « » Монти Уильямс заявил, что атакующий защитник команды сможет принять участие в завтрашнем матче против « ».

Букер не играл с Рождества из-за растяжения паховых мышц левого бедра. Защитник усугубил повреждение во время матча против «Денвера».

В нынешнем сезоне Букер набирает 27,1 очка, 5,6 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь