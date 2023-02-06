Девин Букер вернется завтра в матче против «Нетс»

Теги травмы Бруклин Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс заявил, что атакующий защитник команды Девин Букер сможет принять участие в завтрашнем матче против «Бруклина».

Букер не играл с Рождества из-за растяжения паховых мышц левого бедра. Защитник усугубил повреждение во время матча против «Денвера».

В нынешнем сезоне Букер набирает 27,1 очка, 5,6 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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1 комментарий

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ArizonaCactus
Удачи Девину! Впереди ПО и еще финал конфы и гранд финал. Надо форму набирать!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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