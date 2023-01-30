Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил резко высказался о новом игроке «Лейкерс» .

«Я даже не знаю, кто это такой, черт возьми. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Кто это? Серьезно. Покажите мне его фотографию. Он умеет играть? Никогда о нем не слышал», – заявил О′Нил.

На слова Шакила отреагировал звездный форвард «Нетс» .

«Ты вообще знаешь что-то о баскетболе?», – написал Кевин.

«Я ничего не знаю о баскетболе, но знаю, как укладывать волосы или же избавиться от них, когда лысеешь. Всегда с любовью к тебе, водитель автобуса», – отреагировал член Зала славы.

«Черт, меня распекли за простой вопрос», – написал Дюрэнт.

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