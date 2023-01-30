Шакил О’Нил и Кевин Дюрэнт обменялись выпадами в соцсетях

Теги Шакил О′Нил Бруклин НБА Кевин Дюрэнт соцсети Руи Хатимура Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил резко высказался о новом игроке «Лейкерс» Руи Хатимуре.

«Я даже не знаю, кто это такой, черт возьми. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Кто это? Серьезно. Покажите мне его фотографию. Он умеет играть? Никогда о нем не слышал», – заявил О′Нил.

На слова Шакила отреагировал звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт.

«Ты вообще знаешь что-то о баскетболе?», – написал Кевин.

«Я ничего не знаю о баскетболе, но знаю, как укладывать волосы или же избавиться от них, когда лысеешь. Всегда с любовью к тебе, водитель автобуса», – отреагировал член Зала славы.

«Черт, меня распекли за простой вопрос», – написал Дюрэнт.

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14 комментариев

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Drinkinss
Кд зря намнего напрыгнул - получил звездюлей сразу. Но шак частенько ведет сеья как обиженная школьница, это не новость
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frog19
Ответ Cash_flow
Нормальный вопрос, Шакил нередко неуважительно высказывается об игроках. Это черный Черданцев, по сути, с той лишь разницей, что это великий игрок в прошлом. Любой поклонник НБА знает Хатимуру. Если же у тебя есть скепсис относительно подписания ЛАЛ этого игрока, то можно по-иному выразить это, неужели тупо заявлять о том, что ты не знаешь, кто этой такой. Это дисреспект к игроку, не красит Шакила ни с одной стороны
Человек так мотивирует людей становиться лучше. Расчёт на то что тот разозлится и в следующем матче наберёт очков 30 чтоб "закрыть рот" Шакилу. По мне правильно делает, в отличие от тех кто этого Хатимуру уже облизал с ног до головы по факту ни за что. Обычный середняк
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Can
хатимура обычнейший очередняра,
а про водителя автобуса чет большой козырь для такой темЫ
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Андрей 13
Дюрант себе приключений ищет в соцсетях. Ему титул еще нужен, за МВП побороться... А то когда закончит, его акции как игрока могут существенно упасть. Тем более, что теперь и вероятнее всего в будущем тоже, каждая собака будет забивать под 30 с высоким процентом. Где будет его место в истории? Он уже указывает, то Мэджику, то Шаку, то Пиппену... Наверняка считает, что он лучше их.
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Андрей 13
А что Шак может сказать о Хатимуре? Еще один ролевой игрок в системе Джеймса. Их было много и будет еще не мало. Не непонятно куда лезет Дюрант и зачем ему это? Его постановка вопрос сама по себе оскорбительна. Шак конечно тоже резко высказался без особой причины. Но ведь по сути, а кто такой Хатимура, тем более в этой команде, что он может дать и зачем его обсуждать если его роль второстепенна мягко говоря.
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Баркамол Абдулла
Шака легко обидеть получается?
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Дмигорь Знамеранский
Ответ Cash_flow
Нормальный вопрос, Шакил нередко неуважительно высказывается об игроках. Это черный Черданцев, по сути, с той лишь разницей, что это великий игрок в прошлом. Любой поклонник НБА знает Хатимуру. Если же у тебя есть скепсис относительно подписания ЛАЛ этого игрока, то можно по-иному выразить это, неужели тупо заявлять о том, что ты не знаешь, кто этой такой. Это дисреспект к игроку, не красит Шакила ни с одной стороны
Шак просто делает шоу на таких душнилах как ты)
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Валерий Королёв
Вот и дожили - Дюрэнт стал голосом разума, а Шак ведёт себя, как школьник
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DeX
Шак такой же обиженка и чсвшник, просто в соцсетях меньше сидит
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Cash_flow
Ответ frog19
Ну да, чел с 4 гайками, член зала славы ничего не знает о баскетболе. Кеша, ты что совсем дурак ?
Нормальный вопрос, Шакил нередко неуважительно высказывается об игроках. Это черный Черданцев, по сути, с той лишь разницей, что это великий игрок в прошлом.

Любой поклонник НБА знает Хатимуру. Если же у тебя есть скепсис относительно подписания ЛАЛ этого игрока, то можно по-иному выразить это, неужели тупо заявлять о том, что ты не знаешь, кто этой такой. Это дисреспект к игроку, не красит Шакила ни с одной стороны
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AEZAKMI228
Ответ emptinesspetr
Дюрант задал резонный вопрос, т.к. О’Нил работает не кем-нибудь, а баскетбольным экспертом, он обязан быть хотя бы более тактичным в своих высказываниях. О’Нил же зачем-то перешёл на личности, низко посмеявшись с генетической предрасположенности Дюранта. Хейтерков Дюранта пруд пруди, поэтому никто не обратит на это внимание.
ты тоже лысеешь что ли ?
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emptinesspetr
Дюрант задал резонный вопрос, т.к. О’Нил работает не кем-нибудь, а баскетбольным экспертом, он обязан быть хотя бы более тактичным в своих высказываниях. О’Нил же зачем-то перешёл на личности, низко посмеявшись с генетической предрасположенности Дюранта.

Хейтерков Дюранта пруд пруди, поэтому никто не обратит на это внимание.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Ну да, чел с 4 гайками, член зала славы ничего не знает о баскетболе. Кеша, ты что совсем дурак ?
+1
-4
-3
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Александр Баранов
Без шансов для кексика😂
+3
-4
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