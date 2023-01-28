Чемпионат Италии. «Варезе» – «Брешия», «Скафати» встретится с «Венецией»

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Варезе» примет «Брешию», «Скафати» дома встретится с «Венецией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 12-4, Виртус – 12-4, Дертона – 11-5, Виктория Либертас – 10-6, – 9-7, Тренто – 9-7, – 8-8, – 7-9, Динамо Сассари – 7-9, Бриндизи – 7-9, Триест – 7-9, Скафати – 6-10, Верона – 6-10, Наполи – 6-10, Тревизо – 6-10, Реджо-Эмилия – 5-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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