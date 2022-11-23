«Филадельфия» подпишет Сэйбена Ли

подпишет двусторонний контракт с разыгрывающим защитником Сэйбеном Ли (23 года, 188 см).

Чтобы освободить место в составе, «Сиксерс» отчислят тяжелого форварда Майкла Фостера (19 лет, 203 см). Если игрока не возьмут с рынка отказов, он сможет выступать за фарм-клуб «Филадельфии» в G-лиге.

Ли был выбран под 38-м номером на драфте 2020 года и провел два сезона за «Детройт», набирая в среднем 5,6 очка, 2,2 подбора и 3,3 передачи за матч.

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