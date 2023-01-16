НБА представила подборку лучших индивидуальных выступлений игровой недели
НБА представила подборку Топ-10 лучших перфомансов завершившейся игровой недели.
В видео попали Лука Дончич («Даллас»), Дэмиан Лиллард («Портленд», дважды), Джейлен Браун («Бостон»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Демар Дерозан («Чикаго»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Джордан Кларксон («Юта»).
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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