НБА представила подборку лучших индивидуальных выступлений игровой недели

Теги Леброн Джеймс НБА видео Демар Дерозан Дэмиан Лиллард Джоэл Эмбиид Джордан Кларксон Лука Дончич Джамал Мюррэй Джейлен Браун Баскетбол

НБА представила подборку Топ-10 лучших перфомансов завершившейся игровой недели.

В видео попали Лука Дончич («Даллас»), Дэмиан Лиллард («Портленд», дважды), Джейлен Браун («Бостон»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Демар Дерозан («Чикаго»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Джордан Кларксон («Юта»).

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