Джордан Кларксон рассчитывает на годовую зарплату в 20 млн долларов по новому контракту

Теги НБА Юта Джордан Кларксон Баскетбол

Защитник «Юты» Джордан Кларксон следующим летом может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-23/24 (14,3 миллиона долларов).

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, Кларксон рассчитывает на годовую зарплату в 20 миллионов долларов по новому соглашению.

Ранее появилась информация, что 30-летний баскетболист отклонил предложения о продлении контракта со стороны «Джаз».

В нынешнем регулярном чемпионате НБА Кларксон набирает 20,7 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора в среднем за матч.

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7 комментариев

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Santy-44
Здесь пишут, что парня за 20 млн надо с руками отрывать, а я вспоминаю его фантастический перфоманс в финальной серии 18-го года...((
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Starkom
Ответ kondratiy
Магия контрактного года. Всю карьеру в районе 15+3+3 показывал. На первый взгляд, в районе своих 14кк и играет. С чего бы еще он в 30 лет так улучшил показатели? :) Надо смотреть, что там с +- и win shares. Из плюсов - здоровье хорошее.
Не согласен. Все годы в Юте он постепенно становился лучше. Просто в этом году, без звёзд, это заметно стало.
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mqh9pzrxgf
Ответ kondratiy
Магия контрактного года. Всю карьеру в районе 15+3+3 показывал. На первый взгляд, в районе своих 14кк и играет. С чего бы еще он в 30 лет так улучшил показатели? :) Надо смотреть, что там с +- и win shares. Из плюсов - здоровье хорошее.
У него нет защиты, это главная проблема
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kondratiy
Ответ Starkom
По-моему с руками его надо отрывать за 20-ку. Есть, конечно, шанс, что получит длинный контракт и расслабится...
Магия контрактного года. Всю карьеру в районе 15+3+3 показывал. На первый взгляд, в районе своих 14кк и играет. С чего бы еще он в 30 лет так улучшил показатели? :) Надо смотреть, что там с +- и win shares. Из плюсов - здоровье хорошее.
+1
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+1
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Дон Трестино
Пусть те, кто хочет предложить мне контракт, готовят грузовик денег, добавил Кларксон
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Rotick
Сделайте что нибудь с это долбанной рекламой!!! Я сейчас приложение снесу к чертям собачим !!!
+5
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+5
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Starkom
По-моему с руками его надо отрывать за 20-ку. Есть, конечно, шанс, что получит длинный контракт и расслабится...
+3
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+3
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