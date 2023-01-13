Защитник «Юты» следующим летом может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-23/24 (14,3 миллиона долларов).

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, Кларксон рассчитывает на годовую зарплату в 20 миллионов долларов по новому соглашению.

Ранее появилась информация, что 30-летний баскетболист отклонил предложения о продлении контракта со стороны «Джаз».

В нынешнем регулярном чемпионате НБА Кларксон набирает 20,7 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора в среднем за матч.

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