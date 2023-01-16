Джордан Кларксон: «Переговоров о продлении контракта с «Ютой» не было»

Атакующий защитник «Юты» опроверг слухи о переговорах с клубом по поводу продления контракта.

«Насколько мне известно, никаких контактов по поводу продления не было ни с моей стороны, ни со стороны команды. Если в ближайшее время такие переговоры состоятся, я хотел бы остаться в «Юте» и продолжить играть с моими партнерами по команде», – заявил Кларксон.

Ранее появилась информация, что 30-летний игрок отклонил предложения о продлении контракта со стороны «Джаз».

Кларксон следующим летом может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-23/24 (14,3 миллиона долларов). Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, Кларксон рассчитывает на годовую зарплату в 20 миллионов долларов по новому соглашению.

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