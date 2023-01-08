Джордан Кларксон отклонил предложения «Юты» о продлении контракта

Защитник «Юты» отклонил предложения о продлении контракта, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Следующим летом 30-летний баскетболист может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-2023/24 (14,3 млн долларов).

В нынешнем регулярном чемпионате Кларксон набирает 20,6 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора в среднем за матч.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand