Джордан Кларксон отклонил предложения «Юты» о продлении контракта
Защитник «Юты» Джордан Кларксон отклонил предложения о продлении контракта, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.
Следующим летом 30-летний баскетболист может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-2023/24 (14,3 млн долларов).
В нынешнем регулярном чемпионате Кларксон набирает 20,6 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора в среднем за матч.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
1 комментарий