Джордан Кларксон отклонил предложения «Юты» о продлении контракта

Теги НБА Юта Джордан Кларксон Марк Стейн Баскетбол

Защитник «Юты» Джордан Кларксон отклонил предложения о продлении контракта, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Следующим летом 30-летний баскетболист может стать неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока на сезон-2023/24 (14,3 млн долларов).

В нынешнем регулярном чемпионате Кларксон набирает 20,6 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора в среднем за матч.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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1 комментарий

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Anionlook
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Возьмёт свою гайку в ближайшие 3-4 года, но не с Ютой )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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