Арена «Селтикс» сохранит название TD Garden до 2045 года

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Арена «Селтикс» и хоккейного клуба «Брюинз» будет называться TD Garden до 2045 года.

TD Bank и владелец арены Delaware North в четверг объявили о продлении соглашения по правам на название арены на 20 лет. Срок действия контракта, который был заключен в 2005 году, истекал в 2025-м.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

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1 комментарий

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F1amberg
вот и славненько
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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