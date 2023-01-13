Арена «Селтикс» и хоккейного клуба «Брюинз» будет называться до 2045 года.

TD Bank и владелец арены Delaware North в четверг объявили о продлении соглашения по правам на название арены на 20 лет. Срок действия контракта, который был заключен в 2005 году, истекал в 2025-м.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

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