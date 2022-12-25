Олег Киселев: «Победа над «Минском» – очень важная для «Астаны» и очень трудная в психологическом плане»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил важность победы над «Минском» (76:65) в Единой лиге ВТБ.
«Я хотел бы поздравить свою команду с победой, свой тренерский штаб, руководство. Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане.
Что касается игры: мы неплохо смотрелись три четверти, в 4-й четверти опять перешли на индивидуальные действия, не проводили наши атаки так, как должны были. Но мы дотерпели, после определенных встрясок и замен достаточно неплохо сыграли концовку – и результат на табло», – сказал Киселев.
«Астана» одержала 3-ю победу в нынешнем сезоне Лиги ВТБ при 14 поражениях. В турнирной таблице казахстанская команда опережает только «Минск», который имеет результат 1-17.
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