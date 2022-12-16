Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета, американского частного исторически черного университета.

Второкурсница Дестини Томпсон создала аккаунт на GoFundMe, надеясь собрать 6 000 долларов и продолжить обучение.

После того, как Ирвинг пожертвовал ей 22 000 долларов, девушка опубликовала эмоциональное видео, поблагодарив игрока. Остальные пожертвования не превышали 100 долларов.

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