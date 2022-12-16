Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета, американского частного исторически черного университета.
Второкурсница Дестини Томпсон создала аккаунт на GoFundMe, надеясь собрать 6 000 долларов и продолжить обучение.
После того, как Ирвинг пожертвовал ей 22 000 долларов, девушка опубликовала эмоциональное видео, поблагодарив игрока. Остальные пожертвования не превышали 100 долларов.
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