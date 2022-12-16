Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета

Теги Бруклин НБА фото Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пожертвовал 22 000 долларов студентке Говардского Университета, американского частного исторически черного университета.

Второкурсница Дестини Томпсон создала аккаунт на GoFundMe, надеясь собрать 6 000 долларов и продолжить обучение.

После того, как Ирвинг пожертвовал ей 22 000 долларов, девушка опубликовала эмоциональное видео, поблагодарив игрока. Остальные пожертвования не превышали 100 долларов.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в баскетболе

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6 комментариев

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Марсель Объелся
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Неожиданная стипендия
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Сергей Пузанков
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Зачем 22 если надо было 6? Теперь строчится и не закончит обучение
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Валерий Королёв
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Вот! Может же, когда хочет
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d
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Сила!
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badaboom
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И без фото понятно, что не белой)
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fy6597kh4n
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Отличная работа, Кайри красавец
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