По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, звездный разыгрывающий полностью сосредоточен на командных делах.

Вон сказал, что Ирвинг «максимально вовлечен» в дела команды после отбытия дисквалификации.

Кайри был отстранен за пост со ссылкой на антисемитский фильм, который привел к скандалу. отстранил плеймейкера на 8 матчей.

После возвращения Ирвинга, который летом станет свободным агентом, «Нетс» выдали результат 10-3.

В 20 матчах регулярки Кайри Ирвинг набирает 25,3 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри