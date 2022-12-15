Кайри Ирвинг «максимально вовлечен» в дела команды после отбытия дисквалификации
По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг полностью сосредоточен на командных делах.
Вон сказал, что Ирвинг «максимально вовлечен» в дела команды после отбытия дисквалификации.
Кайри был отстранен за пост со ссылкой на антисемитский фильм, который привел к скандалу. «Бруклин» отстранил плеймейкера на 8 матчей.
После возвращения Ирвинга, который летом станет свободным агентом, «Нетс» выдали результат 10-3.
В 20 матчах регулярки Кайри Ирвинг набирает 25,3 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.
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