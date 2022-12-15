Кайри Ирвинг «максимально вовлечен» в дела команды после отбытия дисквалификации

Теги Бруклин Жак Вон НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг полностью сосредоточен на командных делах.

Вон сказал, что Ирвинг «максимально вовлечен» в дела команды после отбытия дисквалификации.

Кайри был отстранен за пост со ссылкой на антисемитский фильм, который привел к скандалу. «Бруклин» отстранил плеймейкера на 8 матчей.

После возвращения Ирвинга, который летом станет свободным агентом, «Нетс» выдали результат 10-3.

В 20 матчах регулярки Кайри Ирвинг набирает 25,3 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

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3 комментария

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МЗ
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ну справедливости ради, Ирвинг выдаёт перфомансы в каждой игре буквально, Всё же индивидуально так красиво, как он, не играет никто.
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Bek_cp3
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контрактный год как никак)
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AlexKhokhlov
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Шаманит на новый контракт)
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