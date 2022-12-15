Puma и adidas связывались с Кайри Ирвингом по поводу возможного подписания контракта
Многие производители спортивной одежды и кроссовок, в том числе Puma, adidas и New Balance, на прошлой неделе связывались с разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом по поводу возможного подписания контракта, сообщает журналист Брэндон Робинсон.
Кроме того, на прошлой неделе Ирвинг и его представитель встречались с независимым производителем кроссовок SIA, но решение о подписании соглашения пока не принято.
Ранее компания Nike официально разорвала сотрудничество с Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом. По информации Forbes, игрок получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.
Напомним, что разыгрывающий «Нетс» опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже игрок удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.
Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе
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