Puma и adidas связывались с Кайри Ирвингом по поводу возможного подписания контракта

Многие производители спортивной одежды и кроссовок, в том числе Puma, adidas и , на прошлой неделе связывались с разыгрывающим « » Кайри Ирвингом по поводу возможного подписания контракта, сообщает журналист Брэндон Робинсон.

Кроме того, на прошлой неделе Ирвинг и его представитель встречались с независимым производителем кроссовок SIA, но решение о подписании соглашения пока не принято.

Ранее компания Nike официально разорвала сотрудничество с Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом. По информации Forbes, игрок получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

Напомним, что разыгрывающий «Нетс» опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже игрок удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе