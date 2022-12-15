Кавай Ленард – о трипл-дабле Пола Джорджа: «Не понимаю, как он сделал 11 передач»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж во вчерашнем победном матче против «Миннесоты» (99:88) оформил свой первый трип-дабл в составе лос-анджелесской команды, набрав 17 очков, сделал 11 подборов и 11 передач.
После матча Кавай Ленард прокомментировал достижение партнера по команде.
«Не понимаю, как он сделал 11 передач. Я спросил у него: «Кому ты отдавал передачи?»
Мы реализовали 38 процентов с игры, но ему удалось это сделать. Он подбирал, хорошо защищался, набирал очки в нужные моменты. Он показывает отличный баскетбол. Потрясающе», – сказал Ленард.
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