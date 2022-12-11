Тим Коннелли – о трейде Гобера: «Если не получится, вините меня»

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли прокомментировал неудачное выступление команды в начале сезона после громкого приобретения центрового минувшим летом.

«Мы не ждали, что все сразу станет работать. Мы понимали, что возникнут трудности. Руди играет фантастически. Когда все эти парни здоровы, нам нужно выяснить, как наиболее эффективно использовать их вместе. В этой лиге победы сменяют поражения. Будь у нас еще три-четыре победы прямо сейчас, мы были бы намного выше.

Мы не собираемся прятать голову в песок и притворяться, что все безупречно. Мы никогда так не делали. Перед тем, как совершить сделку, мы многое обсуждали и посмотрели многожество видеозаписей. Я довольно оптимистичен в отношении нашей команды, в которой собраны отличные игроки.

Мы знаем, что у нас есть хороший тренер и хорошие владельцы. Если не получится, вините во всем меня. Я взрослый мальчик. Я возлагаю большие надежды на эту организацию и на себя. После всех этих приобретений временами нам будет тяжело. Нужно понять, как мы можем помочь друг другу.

Крис Финч – отличный тренер. Он и его штаб проделали отличную работу по преодолению этих трудностей. Все наши игроки – хорошие ребята, которые усердно тренировались минувшим летом и показали, что им не все равно. Мы пытаемся выйти на новый уровень не только в матчах, но и в ежедневной работе.

Если эта команда не добьется высоких результатов, ответственность ляжет исключительно на меня, а не на других парней. Моя задача – убедиться, что мы создали хорошую команду. Это действительно классные игроки. В нашем клубе работают отличные мужчины и женщины. Был рад знакомству с ними. Я начал чувствовать себя как дома и понимать, что движет этими людьми», – сказал Коннелли.

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