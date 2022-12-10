Эмил Райкович – о победе над «Минском»: «В первой половине серьезно подошли к своей работе и создали большой отрыв»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал уверенную победу над (101:66) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«В этом матче у нас была возможность использовать весь состав. Думаю, игроки отреагировали довольно хорошо, особенно в первой половине, когда очень серьезно подошли к своей работе, и парни создали большой отрыв.

Во втором тайме просто удерживали большую разницу и дали возможность сыграть всем. Желаю «Минску» удачи в следующих играх», – сказал Райкович.

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