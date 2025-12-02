Тим Макмэн: Лига в панике из‑за того, что у «Оклахомы» есть пик «Клипперс».

Действующий чемпион НБА «Оклахома» демонстрирует исторический старт сезона – 20 побед при 1 поражении. При этом у «Тандер» есть право обмена драфт‑пика первого раунда «Клипперс» в 2026 году. Обозреватель ESPN Тим Макмэн заявил, что эта ситуация вызывает беспокойство у большинства команд НБА.

«Лига в панике из‑за того, что у «Оклахомы» есть пик «Клипперс». Я серьезно… Команды смотрят на это и думают: «Что происходит? Неужели «Тандер» получат пик в лотерее», – сказал Макмэн в подкасте The Hoop Collective.

На данный момент «Клипперс » идут на 13-м месте Западной конференции с результатом 5-15.