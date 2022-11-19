Морэнт ответил на критику Баркли: «Никто не может мне говорить, что я делаю и чего не делаю, кроме моих партнеров по команде»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт ответил на критику члена Зала славы и эксперта TNT Чарльза Баркли.
«Никто не может мне говорить, что я делаю и чего не делаю, кроме моих партнеров по команде.
Человек со стороны, который никогда не был в нашей раздевалке и не играл с нами, сказал, что я не делаю своих партнеров по команде лучше. Но наши парни говорят это постоянно. Вот так вот. Наколенники», – заявил Морэнт.
На днях Баркли заявил, что Морэнту нужно научиться делать своих партнеров по команде лучше.
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