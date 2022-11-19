Морэнт ответил на критику Баркли: «Никто не может мне говорить, что я делаю и чего не делаю, кроме моих партнеров по команде»

Теги Мемфис НБА Чарльз Баркли Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт ответил на критику члена Зала славы и эксперта TNT Чарльза Баркли.

«Никто не может мне говорить, что я делаю и чего не делаю, кроме моих партнеров по команде.

Человек со стороны, который никогда не был в нашей раздевалке и не играл с нами, сказал, что я не делаю своих партнеров по команде лучше. Но наши парни говорят это постоянно. Вот так вот. Наколенники», – заявил Морэнт.

На днях Баркли заявил, что Морэнту нужно научиться делать своих партнеров по команде лучше. 

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные