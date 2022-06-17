Александар Джорджевич покинул пост главного тренера «Фенербахче»

Турецкий объявил об уходе с поста главного тренера команды.

54-летний сербский специалист провел в «Фенербахче» один сезон. До этого он руководил «Виртусом», «Баварией», «Панатинаикосом», «Бенеттоном», «Миланом», а также сборной Сербии.

Под руководством Джорджевича «Фенербахче» завоевал свой 10-й титул чемпиона Турции, обыграв в финале «Анадолу Эфес». В Евролиге команда показала результат 10-18 и не вышла в плей-офф.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде